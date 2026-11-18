U okviru aktivnosti Savjeta za razvoj Republike Srpske, danas je u Banjaluci održan okrugli sto na temu "Budućnost lokalne samouprave u Republici Srpskoj".

Okruglom stolu su prisustvovali pojedini članovi Savjeta za razvoj, predstavnici lokalnih zajednica, republičkih institucija te organizacija koje se bave pitanjima razvoja lokalne samouprave.

Tokom sastanka predstavljeni su izazovi sa kojima se susreću jedinice lokalne samouprave u svakodnevnom radu, kao i prijedlozi mjera razvoja u narednom periodu.

Diskutovano je o brojnim temama od značaja za lokalni nivo vlasti, sa akcentom na izmjene pojedinih zakonskih rješenja, digitalnu transformaciju, finansiranje kako razvijenih tako i nerazvijenih lokalnih zajednica, te pitanje radne snage koje je aktuelno u gotovo svim dijelovima Republike Srpske.

Republika Srpska Kolegijum odredio termin Druge redovne sjednice NSRS

Zaključci sa današnjeg sastanka biće analizirani na sjednici Savjeta za razvoj i uvaženi pri izradi strateških dokumenata Republike Srpske.

Okrugli sto, sedamnaesti po redu u okviru aktivnosti Savjeta za razvoj, organizovao je Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske uz podršku Ministarstva uprave i lokalne samouprave.