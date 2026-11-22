Gorica Dodik, sestra Igora Dodika, oglasila se nakon što je njen brat izabran za mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske.

Ona je na storiju na društvenoj mreži Instagram podijelila video koji prikazuje Igora Dodika tokom susreta sa građanima.

"Budućnost Republike Srpske ekonomski stabilna, snažna, slobodna, srećna", poruka je koju Igor Dodik izgovara na snimku.

Na kraju videa stoji ispisano: "PREMIJER".