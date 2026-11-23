Ostavka Branka Blanuše na mjesto predsjednika Srpske demokratske stranke, nije nije iznenađujuća i tu ću staviti tačku na moj odgovor, rekla je za RTRS član Glavnog odbora SDS-a Aleksandra Pandurević.

"Očekivala sam da će on ovo uraditi. Nažalost, trebao je to uraditi odmah nakon izbora. Ovo je zakašnjela ostavka, kada bi šteta po stranku bila mnogo manja", navela je ona.

Ova evo skoro dva mjeseca , dodaje Pandurevićeva, Blanuša je upravo produbio te jazove i nanio mnogo štete stranci.

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"Ono što je priznao indirektno u svojoj izjavi je da mi nemamo disciplinski pravilnik i da se ne može niko isključiti iz stranke. Samim tim je priznao da je potpuno nestatutarno napravio potez sa Ljubišom Petrovićem, a samim tim kad je tu odluku donio, napravio je haos u Bijeljini, pokušao razvaliti SDS u Bijeljini", kaže Pandurević.

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Istakla je da je ostalo, nažalost, mnogo posla nakon Blanuše, da se stanje u SDS-u sanira i popravi.

"Ovo je možda prva prepreka koja je uklonjena na putu oporavka SDS-a", navela je ona.

(RTRS)