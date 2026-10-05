Oglasio se Petrović nakon izbacivanja iz SDS-a: Ćeraćemo se još, nije zvonilo

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović oglasio se na svom Fejsbuku nakon što ga je predsjednik SDS-a Branko Blanuša izbacio iz stranke.

Sudeći prema njegovoj izjavi on od SDS-a ne odustaje te najavljuje pravne korake.

Republika Srpska Ljubiša Petrović isključen iz SDS-a!

"Imajući u vidu veliki broj poruka i upita koji su stigli na moju adresu, obavještavam javnost da ću se zvanično obratiti putem pres konferencije na kojoj ću reći sve što znam i mislim, i upoznaću ljude sa daljim koracima moje pravne borbe za osporavanje nezakonitog isključenja iz Srpske demokratske stranke", poručio je Petrović.

Dodao je da će naknadno obavijestiti javnost o terminu konferencije za novinare, a potom poslao poruku Blanuši.

"Još nije zvonilo, i dalje traje nastava! Ćeraćemo se još!", kaže Ljubiša Petrović.