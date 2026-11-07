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Ostojić: Milja Zečević - simbol nadljudske snage hrabrosti i dostojanstva srpske majke

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АТВ редакција
07.11.2026 14:40

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Radan Ostojić
Foto: ATV

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić poručio je u telegramu saučešća da će Milja Zečević ostati upamćena kao simbol nadljudske snage, hrabrosti i dostojanstva srpske majke.

Ostojić je napomenuo da je sudbina Milje Zečević, koja je 1992. godine u Sijekovcu kod Broda pred svojim očima izgubila supruga i trojicu sinova, ostala potresno svjedočanstvo o stradanju srpskog naroda.

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"Miljin život svjedočio je o bolu koji ne prolazi, o majčinskoj snazi koja ne posustaje i dostojanstvu koje ni najveća nesreća nije mogla da slomi. Njena sudbina obavezuje nas da čuvamo sjećanje na nevino postradale i da istina o njihovom stradanju nikada ne bude zaboravljena", naglasio je Ostojić.

On je istakao da je Milja Zečević majka heroj čiji su život obilježili nezapamćena tragedija i nadljudska snaga da izdrži najteža životna iskušenja, prenosi Srna.

Milja Zečević, kojoj su u martu 1992. godine u Sijekovcu kod Broda zločinci pred očima ubili supruga i tri sina, preminula je jutros u 95. godini.

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Preminula je u dvorištu kuće baš na mjestu gdje su joj pripadnici HVO-a, Hrvatske vojske i paravojsnih formacija ubili sinove i supruga.

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Radan Ostojić

Milja Zečević

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