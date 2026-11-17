Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ transportovali su danas 24-godišnjeg pacijenta iz Sarajeva u Banjaluku.

Riječ je o vanrednom medicinskom transportu kojim je pacijent prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske na dalje liječenje, saopšteno je iz MUP-a.

Ovo je 102 vazdušni medicinski transport koji su piloti Uprave sa svojim timovima realizovali tokom ove godine, prenosi Srna.