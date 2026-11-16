Pokrenuta inicijativa za podizanje spomenika majci Milji Zečević u Brodu

Memorijalni centar Republike Srpske i Opštinska uprava Brod pokrenuli su inicijativu da majci Milji Zečević, kojoj su u martu 1992. godine u Sijekovcu zločinci ubili supruga i tri sina, bude podignut spomenik u znak trajnog sjećanja na njenu životnu sudbinu i stradanje njene porodice.

Cilj inicijative je da se ime i stradanje ove majke sačuvaju od zaborava i da budućim generacijama ostane trajno svjedočanstvo o stradanju srpskog naroda, saopšteno je iz Centra.

Delegacija Broda predvođena načelnikom Milanom Zečevićem posjetila je danas Memorijalni centar Republike Srpske, gdje je sa direktorom Denisom Bojićem dogovorena saradnja u oblasti očuvanja kulture pamćenja i njegovanja sjećanja na stradanje srpskog naroda.

Glavna tema sastanka bila je izgradnja spomenika Milji Zečević u Brodu, povodom čega su Memorijalni centar Republike Srpske i ova lokalna uprava usaglasili pokretanje zajedničke inicijative.

Bojiću je uručena zahvalnica Organizacionog odbora za obilježavanje Dana sjećanja na odbranu Broda za podršku u organizaciji okupljanja boraca Vojske Republike Srpske iz Broda.

Majka Milja, koja je nedavno umrla u 95. godini, godinama je svjedočila o stradanju svoje porodice, sudbini brojnih srpskih porodica i zločinu koji su u Sijekovcu počinile hrvatsko-muslimanske oružane formacije, uz učešće pripadnika regularnih snaga Hrvatske.

Svoja sjećanja na supruga i sinove povjerila je Memorijalnom centru Republike Srpske, a njeno svjedočanstvo, snimljeno u Brodu, trajno je pohranjeno u audio-vizuelnoj arhivi Centra.