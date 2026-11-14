Poljoprivreda u fokusu nove Vlade Srpske, Minić najavio promjene

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić najavio je danas da će od novog premijera tražiti da se sljedeće godine napravi drugačiji sistem podsticaja u poljoprivredi koji će biti brži, efektivniji sa fondovima u realizaciji novca.

Minić je na otvaranju "Semberskog sajama mesa" u Dvorvima kod Bijeljine istakao da nova Vlada Republike Srpske mora jače da nastavi da radi kako bi to osjetio svaki dio Srpske i sa tim se ponosio.

"Ne treba zaobići ni činjenicu da danas sa nama nisu čelni ljudi ovoga grada, naše prijestonice poljoprivrede, naše žitnice", napomenuo je Minić.

Minić je istakao da će Bijeljina za dva dana ovog sajma biti mali ambasador Republike Srpske, te naveo da će i kao predsjednik Republike naredne godine finansijski podržati razvoj sajma.

"Posebno me raduje što u Republici Srpskoj možemo svaki put da kažemo da smo u nečemu otišli korak dalje. Onaj ko danas ima hranu i energiju on je nezavisan, jak, i može da razgovara s kim hoće. Džaba vam rakete ako narod nema hrane i ako nemate energiju", istakao je Minić.

Dvodnevni Sajam održava se na platou kompanije "Globus" u Dvorovima, a vlasnik te kompanije Milenko Zupur naveo je da sajam prikazuje sposobnost i predanost radu semberskih privrednika.

"Pokazali smo šta se radom može uspjeti i to je ono što najviše krasi semberskog čovjek. Vlada Srpske već 10 godina podržava ovaj projekat. Od grada Bijeljina nemamo podršku", rekao je Zupur.

Vlasnik Mesne industrije "ZP-komerc" Ljubiša Rosić rekao je da sajam pokazuje da su proizvođači iz Republike Srpske sposobni da proizvedu proizvode od mesa koji su najbolji u regionu.

"Ovdje su pred vama najbolji proizvodi i najljepše meso u Srpskoj", naveo je Rosić, prenosi Srna.