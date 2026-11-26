„U uslovima kada smo imali enormno povećanje cijena nafte, repromaterijala uopšte koje ulaze u poljoprivrednu proizvodnju došli smo u situaciju da nam ta sredstva više nisu dostatna i nekakav generalni zaključak svih udruženja je da bi budžet za narednu godinu trebalo da bude 250 miliona“, rekao je Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, Stojan Marinković.

Poljoprivrednici očekuju i da se iz Srpske uloži više napora u Savjetu ministara kako bi se zaštitila domaća proizvodnja.Sumnjaju da meso i mesne prerađevine, kao i mlijeko i proizvodi na mliječnoj bazi, koje se uvozi sa svih, kako kažu strana, nisu najboljeg kvaliteta i da bi se morale pojačati kontrole. Nedopustivo je, ističu, da se na tržištu Srpske plasira meso koje je bilo zaleđeno 6 mjeseci, godinu i više, jer se takva hrana koristi u Evropskoj uniji isključivo za ishranu kućnih ljubimaca.

„ Mislim da je ružno da mi u 2026.godini naše stanovništvo držimo u kategoriji prehrane kućnih ljubimaca i dobili smo čvrsta obećanja od premijera i mislim da ćemo ići u pravcu rješavanja tih problema što se tiče poljoprivrede i naših kupaca u Republici Srpskoj“, rekao je predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske, Mišo Maljčić.

Neophodno je da se na sve načine zaštiti domaća poljoprivredna proizvodnja, saglasan je i mandatar za sastav nove Vlade Srpske. Mora se , poručuje, raditi na smanjenju nelojalne konkurencije, ali i na tome da se poveća disciplina u određivanju i isplati podsticaja.

„Sve one izdatke i podsticaje koje imamo kao Vlada i Ministarstvo poljoprivrede kroz agrarni budžet moramo od početka do kraja ispratiti i oni koji proizvode najviše, najzaslužniji su i najkorektniji, da oni imaju i najveću vrstu podrške. Tako da smo pričali i o svim mogućim rješenjima i o tome kako da ojačamo domaću proizvodnju i da nekako pokušamo da u trgovinskim lancima, da insistiramo i potenciramo da prednost uvijek ima domaći proizvod“, rekao je kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske, Igor Dodik.

Zaštita domaće proizvodnje i smanjenje uvoza važno je i zbog prehrambene sigurnosti stanovništva. Istovremeno, pojedine grane evidentno bilježe pad u proizvodnji za čak 20%, upozoravaju poljoprivredni proizvođači.