"Potpisivanje Protokola o saradnji sa Fakultetom fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjaluci je važan iskorak i nastavak aktivnosti kada je riječ o unapređenju nastave fizičkog vaspitanja u osnovnim školama" - rekla je pomoćnik ministra za sport, Danijela Ćapin.

Nakon potpisivanja Protokola, pojašnjava Ćapin, u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom biće realizovane stručne radionice u šest regija Republike Srpske namijenjene učiteljicama.

"Radionice će obuhvatiti teorijski i praktični dio a realizovaće ih profesori fizičkog vaspitanja. Naša želja je da pružimo podršku i pomognemo učiteljicama da realizuju kvalitetniju i zanimljiviju nastavu fizičkog" - kaže Ćapin.

Dekan Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Borko Petrović, istakao je da su profesori spremni da odgovore zadatku i da, u najboljem interesu djece, dodatno unaprijede nastavu fizičkog jer su ti prvi sportski koraci i najznačajniji za njihov fizički razvoj.

Savez za školski sport Republike Srpske, koji je potpisnik Protokola, biće partner pri realizaciju ovog projekta jer, prema riječima predsjednika Saveza, temelji zdravog i uspješnog društva grade se u školskim klupama.

Ulaganje u fizički razvoj djece danas znači ulaganje u zdraviju budućnost Republike Srpske, saglasni su sagovornici.