Na Međunarodnom omladinskom forumu u Sankt Peterburgu potpisan je sporazum o osnivanju Predstavništva Sanktpeterburškog državnog univerziteta u Republici Srpskoj, koje će biti smješteno na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Sporazum su svečano potpisali prorektor za međunarodnu saradnju Sanktpeterburškog državnog univerziteta Sergej Andrjušin i prorektor za međunarodnu saradnju i obezbjeđenje kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Marko Gutalj.

Za Univerzitet u Istočnom Sarajevu uspostavljanje saradnje sa ovom renomiranom visokoškolskom ustanovom i otvaranje Predstavništva u Republici Srpskoj predstavlja posebnu čast, ali i značajnu priliku za dalje jačanje međunarodne akademske saradnje.

Djelovanje Predstavništva biće usmjereno na konkretne oblike akademske i naučne saradnje, među kojima su razmjena studenata, organizovanje gostujućih predavanja profesora iz Sankt Peterburga, kao i razmjena naučne i stručne literature, saopšteno je iz Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Na taj način biće stvoreni dodatni uslovi za povezivanje akademskih zajednica, razmjenu znanja i iskustava, te razvoj zajedničkih obrazovnih i naučnoistraživačkih aktivnosti.

Osnivanje Predstavništva predstavlja značajan korak u jačanju akademskih veza i međunarodne saradnje dva univerziteta.

Sanktpeterburški državni univerzitet, osnovan 1724. godine ukazom cara Petra Velikog, najstarija je visokoškolska ustanova u Rusiji i jedan od njenih najuglednijih univerziteta.

Ova institucija iznjedrila je brojne dobitnike Nobelove nagrade, istaknute naučnike, pisce i državnike, a sada zauzima značajno mjesto u međunarodnoj akademskoj i naučnoj zajednici i prepoznatljiva je po izuzetnim rezultatima u brojnim naučnim oblastima.

Projekat osnivanja Predstavništva podržavaju nadležna ministarstva Republike Srpske i Sankt Peterburga, u okviru sporazuma o posebnim odnosima Srpske i ovog ruskog grada.

Delegacija Univerziteta u Istočnom Sarajevu učestvovala je 17. novembra na Međunarodnom omladinskom forumu u Sankt Peterburgu, koji je okupio stotine učesnika iz brojnih zemalja - mlade, predstavnike vlasti, univerziteta i stručnjake.

Delegacija Republike Srpske bila je najbrojnija među stranim delegacijama, a u njoj je bilo i pet studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Centralni dio foruma bila je plenarna sjednica "Glasnije od svih deklaracija: kako mladi oblikuju prostor međunarodnog povjerenja", na kojoj je govorila predsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu Sandra Ivanović.

Osim Ivanovićeve, na plenarnoj sjednici govorili su i vicegubernator Sankt Peterburga i predsjednik Komiteta za spoljne veze Sankt Peterburga Jevgenij Grigorjev, zamjenik rukovodioca Rossotrudničestva Konstantin Kolpakov, rukovodilac Federalne agencije za poslove mladih /Rosmolodjož/ Grigorij Gurov i Sergej Andrjušin, prorektor za međunarodnu saradnju Sankt Peterburškog državnog univerziteta i drugi.

Paralelno sa plenarnim dijelom održani su diskusioni programi.

Prorektori Univerziteta u Istočnom Sarajevu Marko Gutalj i Milija Kraišnik učestvovali su u diskusiji "Mladi i obrazovanje: od studentskih inicijativa do međunarodnih projekata". Na njoj su govorili i predstavnici univerziteta i institucija iz Kambodže, Jordana, Tajlanda, Uzbekistana i Tadžikistana.

"Učešće naših studenata i rukovodstva na forumu omogućeno je zahvaljujući pozivu i odličnoj organizaciji Sankt Peterburškog državnog univerziteta. Veliku podršku pružili su Komitet za spoljne veze Sankt Peterburga i Predstavništvo Republike Srpske u Ruskoj Federaciji, na čelu sa Duškom Perovićem", dodaje se u saopštenju.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu je, kako se navodi, zahvalan na ovoj prilici, koja je studentima donijela dragocjeno međunarodno iskustvo i nova prijateljstva, prenosi Srna.