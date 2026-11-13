Poznata prva imena za novu Vladu Srpske i Dom naroda

Sve je više poznatih imena za pozicije u institucijama Republike Srpske, ali i među srpskim predstavnicima u Sarajevu. S druge strane, pobjedničke stranke u Federaciji BiH teško otkrivaju karte. Jedna od otkrivenih je da bi pregovori o formiranju vlasti na nivou BiH trebalo da počnu do kraja mjeseca.

Nema promjene na čelu MUP-a Srpske, bez razmišljanja je poručio prvi čovjek SNSD-a. Gostujući u podkastu portala Provjereno, kaže da će sastav podmladiti, a veliki broj ministarstava pripašće partnerima.

"U Budimira imam puno povjerenje, on će ostati ministar policije. Moraćemo značajan broj ministara, možda čak 40% od drugih koalicionih partnera", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

No, interesovanje javnosti nije usmjereno ka ministrima, koliko ka tome ko će biti mandatar. Dodik kaže, spisak je kratak, a u fokusu je jedno prezime.

"Igor Dodik je najpropulzivnije ime sada u SNSD-u. Još uvijek se čeka pozicioniranje oko imena Milorada Dodika, da vidimo na koji način ili šta. Tu će za neke koji to gledaju iz opozicije i kojima se diže kosa na glavi, tu će se između ta dva imena. Ja nemam ambiciju, ali imam odgovornost, jer je teško vrijeme u kome ne želim da Igor bude potrošen", kaže Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a

Što se tiče Doma naroda, i tu je SNSD prvi izašao sa imenima.

"SNSD će predložiti u Dom naroda Rašu Kovačevića. Dobar da bude član Kolegijuma. Zadržaćemo Sredoja Novića, nisam još razgovarao sa Dušicom Šolajom, mislim da će i ona", kaže Dodik.

Dodik dodaje da je dogovor sa Draškom Stanivukovićem bio da četvrti delegat bude Nikola Dronjak. Da je Stanivuković od toga odustao, ali da će ipak Dronjak biti četvrti član Kluba Srba. Ovo je do sada najotvoreniji izlazak u javnost sa imenima nekog lidera stranke. A danas je bio konkretan i predsjednik HDZ-a. Najavio je susret potencijalnih partnera za sastav Savjeta ministara za desetak dana.

"A vjerovatno ćemo, to dogovaramo sad od 23. To je jedan od datuma koji se veže za županijske skupštine, sastati se s predstavnicima iz FBiH sa kojima mislimo da ćemo ići u vlast, odnosno s predstavnicima iz Republike Srpske", rekao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.

Dvije poruke Dragana Čovića danas su upadljive. Jedna je da će podmladiti sastav, ali da u Domu naroda ostaje pri starom kadru.

"Čuvaćemo u Domu naroda države još uvijek onu strukturu koja može, dok ne riješimo ključna pitanja, misleći na Ustav, na Izborni zakon i još neka naša opredjeljenja", kaže Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.

Dva puta je pomenuo testiranje kombinacije aktuelnog saziva Savjeta ministara i novog saziva Parlamentarne skupštine BiH. Prvi put kada je riječ o ispunjavanju uslova na evropskom putu, a drugi put govoreći o mogućnosti usvajanja budžeta institucija BiH.

"Da imamo budžet BiH u 12. mjesecu. Sada testiramo da se kombinuje stari i novi saziv. Mislim da ćemo uspjeti", rekao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.

Ovo bi moglo ukazivati da se novi saziv neće brzo formirati. Možda je zato i najtiši lider SDA, jedine stranke koja je pobijedila na izborima, a koja nije u vlasti. Izetbegović u intervjuu za „Faktor“ malo toga otkriva, ali poručuje da neće bitina čelu Savjeta ministara, ali i da na tu funkciju neće predložiti Semira Efendića iz SBiH.