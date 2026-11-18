Predsjednik Republike Srpske Savo Minić rekao je da će u nedjelju u 12 časova saopštiti ime mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske.

Minić je istakao da Republika Srpska tradicionalno prva formira vlast i da se ta praksa nastavlja.

Republika Srpska Igor Dodik otkrio kandidate za Dom naroda

"Važno je da nova Vlada što prije počne da radi i da se posveti pitanjima važnim za građane. Na konsultacije sam pozvao predstavnike opozicije u petak, a predstavnike stranaka vladajuće koalicije u nedjelju", naveo je Minić u objavi na Iksu.