Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Savo Minić rekao je da će u nedjelju u 12 časova saopštiti ime mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske.
Minić je istakao da Republika Srpska tradicionalno prva formira vlast i da se ta praksa nastavlja.
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"Važno je da nova Vlada što prije počne da radi i da se posveti pitanjima važnim za građane. Na konsultacije sam pozvao predstavnike opozicije u petak, a predstavnike stranaka vladajuće koalicije u nedjelju", naveo je Minić u objavi na Iksu.
Republika Srpska tradicionalno prva formira vlast i tu praksu nastavljamo.
Važno je da nova Vlada što prije počne da radi i da se posveti pitanjima važnim za građane.
Na konsultacije sam pozvao predstavnike opozicije u petak, a predstavnike stranaka vladajuće koalicije u nedjelju.
Ime mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske saopštiću u nedjelju u 12.00 časova.— Savo Minić (@minic_savo) November 18, 2026
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