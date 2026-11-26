Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sazvao je za ponedjeljak, 30. novembra 2026, sa početkom u 11.00 časova, sjednicu Kolegijuma Narodne skupštine.

Kolegijum bi trebalo da utvrdi konačan prijedlog dnevnog reda 2. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, koja je zakazana za utorak, 1. decembar 2026. godine sa početkom u 10 časova. Gradovi i opštine Bojić: Izmjeniti određene zakone, unaprijediti poslovne zone

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.