Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sazvao je za ponedjeljak, 30. novembra 2026, sa početkom u 11.00 časova, sjednicu Kolegijuma Narodne skupštine.
Kolegijum bi trebalo da utvrdi konačan prijedlog dnevnog reda 2. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, koja je zakazana za utorak, 1. decembar 2026. godine sa početkom u 10 časova.
Gradovi i opštine
Bojić: Izmjeniti određene zakone, unaprijediti poslovne zone
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h3
Republika Srpska
3 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu