Poznato vrijeme komemoracije i sahrane Gorana Talića

Sahrana dr Gorana Talića, dugogodišnjeg direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović", biće obavljena u petak, 16. oktobra, u 13 časova na groblju Sveti Pantelija u Banjaluci.

Komemoracija povodom njegove smrti biće održana istog dana u 10 časova u Banskom dvoru, prenose Nezavisne novine.

Talić je iznenada preminuo 13. oktobra 2026. godine, u 67. godini života.

Ko je bio doktor Goran Talić?

Goran Talić rođen je 8. januara 1959. godine u Banjaluci, gd‌je je završio osnovnu školu, Gimnaziju i Medicinski fakultet, na kojem je diplomirao 1985. godine.

Specijalizaciju iz ortopedske hirurgije sa traumatologijom završio je 1995. godine na Institutu za ortopediju "Banjica" u Beogradu, dok je zvanje primarijusa stekao 2004. godine.

Profesionalnu karijeru započeo je 1985. godine u Kliničko-medicinskom centru u Banjaluci, gd‌je je radio do 1986. godine, a od 1987. do 1991. godine bio je zaposlen u SOUR-u "Rudi Čajavec".

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U Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ zaposlio se 1991. godine, gd‌je je radio kao ljekar i specijalista ortopedije. Od 1995. do 2003. godine bio je šef ortopedije, nakon čega je preuzeo funkciju direktora ove zdravstvene ustanove.

Tokom njegovog rukovođenja Institut je proširio svoje kapacitete i d‌jelatnost, a značajan doprinos dao je i razvoju Banje Slatina i obnovi banjskih kapaciteta u Srpskim Toplicama.

Od njega su se oprostili brojni zvaničnici i građani Republike Srpske.