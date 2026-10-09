Prednost Minića i dalje raste

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Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 289.091 glas, odnosno više za 58.390 od protivkandidata iz SDS-a Branka Blanuše, preliminarni su podaci CIK-a BiH na osnovu rezultata sa 98,12 odsto biračkih mjesta.

Blanuša je osvojio 230.701 glas. Važećih glasačkih listića bilo je 552.357, nevažećih praznih 20.118, a nevažećih po drugom osnovu 7.292.

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