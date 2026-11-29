Autor:ATV redakcija
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Danas je u Lukovitu, u Bugarskoj, u 83. godini, preminuo dr Mihail Nikolov Bugi, ljekar dobrovoljac u odbrambeno otadžbinskom ratu u redovima Vojske Republike Srpske na Borcima kod Konjica.
Došao je na prijedlog prijatelja da pomogne srpskom narodu u najtežim trenucima. Dr "Bugi", kako su ga nazivali stanovnici i borci, spasio je brojne ranjenike i civile, počesto radio zahvate i medicinske procedure koje nisu bile u opisu njegovog poziva specijaliste ginekologije.
Dr Nikolov u karijeri ljekara radio je u Americi i Libiji. Poslije penzionisanja radio je kao ljekar porodične medicine.
Odlikovan je ordenom "Krstom milosrđa", priznanjem koje dodjeljuje predsjednik Republike Srpske.
Mihail Nikolov biće sahranjen 2.decembra u Lukovitu u Bugarskoj.
(RTRS)
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