Problemi sa skenerima: Kašnjenja u Prijedoru, Kozarskoj Dubici i Novom Gradu

U Prijedoru je više od 84 hiljade glasača upisano u centralni birački spisak. Glasanje se odvija na 106 biračkih mjesta.

Biračka mjesta na kojima je prijavljeno manje od 300 glasača, pridružena su najbližim mjestima.

Dostupna su i tri mobilna tima. Uz primjenu novih izbornih tehnologija bilo je određenih problema i malih kašnjenja, ali se radi na rješavanju, poručeno je iz Gradske izborne komisije Prijedor.

Ostala biračka mjesta otvorena su u 07:00 časova, te glasanje protiče planiranom dinamikom.

U Kozarskoj Dubici jedno biračko mjesto nije otvoreno na vrijeme zbog tehničkih problema, potvrdio je predsjednik OIK-a Stojan Krnjaić. On je naveo da je riječ o biračkom mjestu Bjelajci u kojem ne radi skener.

"Pristupićemo zamijeni skenera nakon odbrenja Centralne izborne komisije", rekao je Krnjaić u izjavi Srni.

Prema njegovim riječima glasanje je počelo i odvija se ureno na preostalih 39 biračkih mjesta u Kozarskoj Dubici. Pravo glasa na današnjim Opštim izborima u toj opštini ima 23.677 lica.

Zbog problema sa skenerima u zastoju je proces glasanja i u Novom Gradu. Jutros u 07:00 časova otvoreno je svih 45 biračkih mjesta, te je izborni proces počeo bez problema.

“Nakon dva i po sata od otvaranja biračkih mjesta pojavili su se problemi sa novim izbornim tehnologijama, tačnije skenerima. Iz nama nepoznatih razloga skeneri su počeli pokazivati grešku, ne uvlače glasačke listiće”, rekao je predsjednik Opštinske izborne komisije Novi Grad Ljuban Knežević.

Prema njegovim riječima do sada je prijavljen problem na devet biračkih mjesta.

“Obavještena je Centralna izborna komisija, operateri i tehnička podrška. Čekamo dalja uputatva CIK-a”, saopštio je Knežević.