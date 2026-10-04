Logo

Problemi sa skenerima u Novom Gradu: U zastoju glasanje na 9 biračkih mjesta

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.10.2026 10:13

Komentari:

1
Избори изборне технологије гласање скенери
Foto: ATV

Zbog problema sa skenerima u zastoju je proces glasanja na nekoliko biračkih mjesta u Novom Gradu, rečeno je Srni u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Predsjednik Opštinske izborne komisije Novi Grad Ljuban Knežević rekao je Srni da je jutros u 7.00 časova otvoreno svih 45 biračkih mjesta te da je izborni proces počeo bez problema.

"Nakon oko dva i po sata od otvaranja biračkih mjesta pojavili su se problemi sa novim izbornim tehnologijama, tačnije skenerima. Iz nama nepoznatih razloga skeneri su počeli pokazivati grešku, ne uvače glasačke listiće", reka oje on.

Prema njegovim riječima, do sada je prijavljen problem na devet biračkih mjesta.

"Obaviještena je Centralna izborna komisija, operateri, tehnička podrška. Čekamo dalja uputstva CIK-a", rekao je on.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novi Grad

glasanje

Izbori 2026.

Skeneri

izborne tehnologije

Komentari (1)

Pročitajte više

Бирачко мјесто, избори 2026.

Republika Srpska

U Bijeljini nije moguće glasanje na 11 biračkih mjesta

42 min

0
Бирачко мјесто, избори 2026.

Republika Srpska

Kvarovi skenera u Brčkom, birački odbori prelaze na stari sistem

53 min

1
CIK BIH Centralna izborna komisija

BiH

CIK BiH: Manji broj biračkih mjesta još nije otvoren, poteškoće sa skenerima

59 min

1
Гласање Избори 2026. нове изборне технологије бирачи бирачка мјеста кутија за гласање скенери

BiH

Tuzlanski kanton: Kasnilo otvaranje 53 biračka mjesta, dva još nisu otvorena

1 h

0

Više iz rubrike

Бирачко мјесто, избори 2026.

Republika Srpska

U Bijeljini nije moguće glasanje na 11 biračkih mjesta

42 min

0
Бирачко мјесто, избори 2026.

Republika Srpska

Kvarovi skenera u Brčkom, birački odbori prelaze na stari sistem

53 min

1
У Источној Херцеговини више од 65.000 бирача, на неколико мјеста било кашњења

Republika Srpska

U Istočnoj Hercegovini više od 65.000 birača, na nekoliko mjesta bilo kašnjenja

1 h

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран гласао на општим изборима 2026.

Republika Srpska

Predsjednik Siniša Karan glasao u Banjaluci

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

38

Izborni dan u Mostaru normalizovan: Otklonjen kvar na skeneru

10

36

Problemi sa skenerima: Kašnjenja u Prijedoru, Kozarskoj Dubici i Novom Gradu

10

30

Pogođen tanker u Ormuskom moreuzu

10

22

Branko Blanuša glasao u Banjaluci

10

14

Oktobarske temperature obaraju rekorde u Srpskoj: Evo šta nas očekuje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima