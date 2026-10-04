Problemi sa skenerima u Novom Gradu: U zastoju glasanje na 9 biračkih mjesta

Zbog problema sa skenerima u zastoju je proces glasanja na nekoliko biračkih mjesta u Novom Gradu, rečeno je Srni u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Predsjednik Opštinske izborne komisije Novi Grad Ljuban Knežević rekao je Srni da je jutros u 7.00 časova otvoreno svih 45 biračkih mjesta te da je izborni proces počeo bez problema.

"Nakon oko dva i po sata od otvaranja biračkih mjesta pojavili su se problemi sa novim izbornim tehnologijama, tačnije skenerima. Iz nama nepoznatih razloga skeneri su počeli pokazivati grešku, ne uvače glasačke listiće", reka oje on.

Prema njegovim riječima, do sada je prijavljen problem na devet biračkih mjesta.

"Obaviještena je Centralna izborna komisija, operateri, tehnička podrška. Čekamo dalja uputstva CIK-a", rekao je on.