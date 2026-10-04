Problemi u Trebinju: U Petrovom Polju čekali kartice, u Tehničkoj školi listići ne prolaze kroz skener

Biračko mjesto Petrovo Polje u Trebinju otvoreno je tek oko 13 časova zbog problema sa karticama za skenere, potvrdio je predsjednik GIK-a Trebinje Siniša Terzić. U međuvremenu, glasanje je obustavljeno i na jednom biračkom mjestu u Tehničkoj školi zbog problema sa širinom glasačkih listića u odnosu na skener.

Biračko mjesto u Osnovnoj školi „Petrovo Polje“ u Trebinju nije bilo otvoreno na vrijeme i otvoreno je tek oko 13 časova, iz razloga što su se čeke kartice za skenere, jer one koje su imali nisu bile kompatibilne sa skenerom.

„Čekali smo čitavu noć i čitav dan. Vjerovatno je to kao i kod ostalih situacija koje su se dešavale i u ostalim gradovima širom Bosne i Hercegovine. Obzirom da smo mi sam jug, na samom kraju pa smo tako i došli na red. Ono što je sad najbitnije je da je to biračko mjesto otvoreno prije nekih pola sata“, rekao je Siniša Terzić predsjednik GIK-a Trebinje.

Terzić je kazao da će rad na pomenutom biračkom mjestu biti produžen do 22.00 časa.

„Nije naša greška, greška je bila u dostavi materijala. Prvi put se izbori provode specifičnim izbornim tehnologijama. Ovdje imamo oko 509 birača“, rekao je Terzić.

On je kazao da na ostalim biračkim mjestima glasanje protiče uredno uz manja kašnjenja zbog vremena potrošenog na skeniranje.

U Tehničkoj školi, na biračkom mjestu preostali set listića za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH širi od samog skenera te se čekaju instrukcije za ovu situaciju i glasanje je obustavljeno za sada na ovom mjestu.