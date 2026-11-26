Odluku o njegovom imenovanju podržalo je 25 članova Senata, dok je jedan bio protiv. Škrbić je najavio da će u mandatu raditi na programu koji je i ranije najavio, a koji će se odvijati u nekoliko faza.

Dodao je da će posebna pažnja biti posvećena modernizaciji nastavnih planova i programa, razvoju nauke i jačanju saradnje sa privredom.

"Planiramo da radimo na razvoju posebnih habova koje će nam privreda postaviti. Jedan od prioriteta biće i internacionalizacija Univerziteta, kao i njegovo kadrovsko podmlađivanje, kako bi mladim ljudima bilo omogućeno brže napredovanje", dodao je Škrbić.

Navodi da će o tome razgovarati sa Vladom Republike Srpske, posebno o mogućnostima budžetske podrške za zapošljavanje mladih kadrova.

"Među planovima su i infrastrukturni projekti, među kojima je i preseljenje fakulteta sa starog kampusa u novi. Nastojaćemo da povećavamo akademsku zajednicu kako bi naše društvo osjetilo korist", rekao je Škrbić.

Javni konkurs za izbor rektora objavljen je 3. novembra, nakon odluke Senata Univerziteta od 29. oktobra, a bio je otvoren osam dana. Škrbić je bio jedini kandidat koji se prijavio na konkurs. On je 18. avgusta izabran za vršioca dužnosti rektora na vanrednoj sjednici Senata Univerziteta u Banjaluci.