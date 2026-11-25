Iz Ministarstva su naveli da su u objavi "izostavljene ili pogrešno predstavljene činjenice", ali nije baš najjasnije šta nije istinito u tekstu ATV-a.

Republika Srpska Odlazeći Đokić dijeli 2 miliona maraka

Ministarstvo se u svom reagovanju posebno osvrće na "odlazeći ministar". Nije jasno šta je tačno sporno u tome jer su trenutno svi ministri u tehničkom mandatu i svi su odlazeći. To što će neki biti i u novoj Vladi ne znači da njihov mandat u ovoj nije na isteku.

Đokićev resor, čini se da bi se bavio uređivačkom politikom ATV-a, pa u svom odgovoru pokušava da našoj kući nametne teme koje bi, po njima, trebalo da obrađujemo, a ne samim informacijama koje su iznesene. Sporan im je datum kada objavljujemo tekst, a ne vide ništa sporno u datumu kada objavljuju javni poziv i samim rokom koliko je potrebno da se dostavi potrebna dokumentacija.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

"Način na koji je portal ATV u tekstu pod naslovom „Odlazeći Đokić dijeli 2 miliona maraka“ predstavio javni poziv Ministarstva energetike i rudarstva za dodjelu podsticajnih sredstava privrednim društvima zahtijeva da se ukaže na činjenice koje su u objavi izostavljene ili pogrešno predstavljene.

Prije svega, riječ je o institucionalnom programu podrške privrednim društvima, koji se provodi u skladu sa utvrđenim procedurama i kriterijumima, a ne o ličnoj raspodjeli novca od strane ministra, kako to sugeriše naslov teksta. Ovaj vid podrške postoji od 2006. godine, iako je bilo više godina u tom periodu kada sredstva za ovu namjenu nisu bila planirana niti dodjeljivana.

Javni poziv nije bilo moguće raspisati ranije, tj. dok Ministarstvo finansija ne stavi sredstva na raspolaganje. Prethodno su morale biti okončane propisane procedure, tj. pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija i dobijena saglasnost Vlade Republike Srpske na plan utroška sredstava, nakon čega su sredstva stavljena na raspolaganje ministarstvu. Kao i prethodnih godina, ovaj postupak realizuje se u završnom dijelu godine, kada se steknu uslovi za objavljivanje javnog poziva. Dakle, nije riječ o vanrednoj ili proizvoljnoj aktivnosti, već o redovnom postupanju u skladu sa propisanim procedurama.

Posebno je indikativno da portal ATV-a nije na isti način problematizovao aktivnosti drugih ministarstava u oblasti dodjele podsticajnih sredstava. Tako je Vlada Republike Srpske 12. novembra 2026. godine dala saglasnost na plan utroška sredstava Ministarstva privrede i preduzetništva u iznosu od 19.173.382,16 KM, namijenjenih podršci investicijama u unapređenje tehnološkog nivoa i prelazak privrede na zelenu i cirkularnu ekonomiji.

Postavlja se opravdano pitanje zbog čega ova činjenica nije bila predmet istog interesovanja i kritičkog osvrta, dok se javni poziv Ministarstva energetike i rudarstva, koji se odnosi na znatno manji iznos sredstava, predstavlja na način koji sugeriše posebne i sporne okolnosti.

Kriterijumi za dodjelu sredstava jasno su definisani, a postupak je transparentan. Javni poziv objavljen je na internet stranici Ministarstva i u dnevnom listu „Glas Srpske“, kako je i predviđeno samim javnim pozivom. Sredstva su i ranijih godina dodjeljivana u skladu sa utvrđenim kriterijumima, bez primjedbi korisnika na uslove i postupak dodjele sredstava.

Posebno je neprofesionalno što se status „odlazećeg“ ministra predstavlja kao nesporna činjenica, iako za takvu tvrdnju u trenutku objavljivanja teksta nije postojala zvanična potvrda. Na osnovu kojih informacija i činjenica autor teksta prejudicira kadrovski sastav buduće Vlade Republike Srpske i zaključuje da ministar Petar Đokić neće biti njen član? Konsultacije mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske, gospodina Igora Dodika, tek su počele, a pitanje personalnog sastava budućeg saziva Vlade u ovom trenutku nije zvanično riješeno. Ukoliko se medij poziva na određena saznanja ili nezvanične informacije, profesionalna obaveza je da ih tako i predstavi, a ne da pretpostavke i nagađanja plasira kao utvrđene činjenice. Logično je da se u Vladi Republike Srpske vrše promjene, ali je krajnje tendenciozno predstavljati ih na ovakav način.

Smatramo da je obaveza svakog novinara da se, prije objavljivanja informacija koje se odnose na rad institucija, upozna sa činjenicama, provjeri istorijat određenih programa, konsultuje relevantne izvore i čitaocima omogući da na osnovu potpunih i tačnih informacija sami formiraju stav. Kritičko izvještavanje o radu institucija jeste legitimno i potrebno, ali ono ne smije biti zamjena za provjeru činjenica, niti povod za njihovo selektivno predstavljanje i stvaranje unaprijed formiranog utiska.

Zahtijevamo da portal ATV, u skladu sa pravilima novinarske profesije i načelima objektivnog i odgovornog informisanja, ovo reagovanje objavi na istom mjestu i sa istom vidljivošću kao i tekst na koji se reagovanje odnosi."