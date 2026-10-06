"Republika Srpska nije genocidna": Stigla jasna poruka studenata Srpske

Autor:ATV redakcija
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Širom Republike Srpske na studentskim domovima pojavili su se transparenti sa porukama, kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole.
Studenti Studentskog doma Pale su istakli plakate sa natpisima "Naši generali nisu zločinci".
Kao što se može vidjeti na fotografijama koje su u posjedu našeg portala, na drugom plakatu je ispisano: "Republika Srpska nije genocidna, izdali ste nas".
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