"Republika Srpska nije genocidna": Stigla jasna poruka studenata Srpske

Foto: Ustupljena fotografija

Širom Republike Srpske na studentskim domovima pojavili su se transparenti sa porukama, kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole.

Studenti Studentskog doma Pale su istakli plakate sa natpisima "Naši generali nisu zločinci". Transparent Studentski dom Ustupljena fotografija Kao što se može vidjeti na fotografijama koje su u posjedu našeg portala, na drugom plakatu je ispisano: "Republika Srpska nije genocidna, izdali ste nas".

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