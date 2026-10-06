Logo

"Republika Srpska nije genocidna": Stigla jasna poruka studenata Srpske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
06.10.2026 22:16

Komentari:

0
Транспарент на Студентском дому Пале
Foto: Ustupljena fotografija

Širom Republike Srpske na studentskim domovima pojavili su se transparenti sa porukama, kao odgovor studentima iz Srbije na njihove parole.

Studenti Studentskog doma Pale su istakli plakate sa natpisima "Naši generali nisu zločinci".

Транспарент Студентски дом
Transparent Studentski dom
Ustupljena fotografija

Kao što se može vidjeti na fotografijama koje su u posjedu našeg portala, na drugom plakatu je ispisano: "Republika Srpska nije genocidna, izdali ste nas".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pale

Republika Srpska

Srbija

studenti

Komentari (0)

Više iz rubrike

Драженко Мацановић, кандидат Покрета Сигурна Српска за Народну скупштину Републике Српске

Republika Srpska

Macanović ogorčen zbog izbornog rezultata: Isprozivao mještane Ribnika

2 h

1
предсједник СНСД Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Srpska je uz Izrael i jevrejski narod

2 h

1
Ријалити кампања: Кандидати се трудили – свашта се могло видјети и чути

Republika Srpska

Rijaliti kampanja: Kandidati se trudili – svašta se moglo vidjeti i čuti

3 h

2
Љубиша Петровић на прес конференцији.

Republika Srpska

Čistka ili disciplina: Šta se dešava u SDS-u?

3 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

58

Čović najavio sastanke sa pobjednicima izbora

22

55

Potvrđen sastanak Putina i Si Đinpinga na marginama APEK-a

22

50

Njemački policajci slučajno otkrili bjegunca iz BiH

22

48

"Ruski rulet" na ulicama Banjaluke: Vozači prepušteni sami sebi

22

45

Zašto telefon u džepu vibrira, a nema nijednog obavještenja?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima