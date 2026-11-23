Rezolucija o Vukovaru pisana je po narudžbi hrvatskih evroposlanika i gotovo u potpunosti prećutkuje stradanja srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj - ubistva, progone, uništenu imovinu i stotine hiljada prognanih, a Evropski parlament je još jednom pokazao svoje pravo lice - lice institucije koja o pomirenju priča, a podjele produbljuje, ocijenio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Kao da srpske žrtve ne postoje. Kao da se istorija piše samo jednom rukom", naveo je Dodik na "Iksu".

Dodik je ukazao da to nije kultura sjećanja, nego politički pritisak upakovan u rezoluciju.

"I to je ono što Brisel radi decenijama - bira koje će žrtve pamtiti, a koje će prećutati, pa onda drži lekcije o toleranciji i zajedničkim vrijednostima", rekao je Dodik.

On je naglasio da se istinsko pomirenje ne može nametnuti jednostranim tumačenjem prošlosti, već ono traži istinu o svim zločinima - bez obzira na to ko ih je počinio i nad kim.

Evropski parlament je još jednom pokazao svoje pravo lice - lice institucije koja o pomirenju priča, a podjele produbljuje. Rezolucija o Vukovaru, pisana po narudžbini hrvatskih evroposlanika, gotovo u potpunosti prećutkuje stradanje srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj - ubistva, progone, uništenu imovinu i stotine hiljada prognanih. Kao da srpske žrtve ne postoje. Kao da se istorija piše samo jednom rukom. To nije kultura sjećanja. To je politički pritisak upakovan u rezoluciju. I to je ono što Brisel radi decenijama - bira koje će žrtve pamtiti, a koje će prećutati, pa onda drži lekcije o toleranciji i zajedničkim vrijednostima. Istinsko pomirenje ne može se nametnuti jednostranim tumačenjem prošlosti. Ono traži istinu o svim zločinima - bez obzira na to ko ih je počinio i nad kim. A dok Evropski parlament bude birao čiju će bol da prizna, a čiju da zaboravi, neka ne očekuje da ga iko ozbiljan doživljava kao čuvara pravde. Srpski narod ima pravo na dostojanstveno sjećanje na svoje žrtve - isto onoliko koliko i svaki drugi narod. I to pravo mu niko neće oduzeti. Ni rezolucijom ni ćutanjem. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 23, 2026

"A, dok Evropski parlament bude birao čiju će bol da prizna, a čiju da zaboravi, neka ne očekuje da ga iko ozbiljan doživljava kao čuvara pravde. Srpski narod ima pravo na dostojanstveno sjećanje na svoje žrtve - isto onoliko koliko i svaki drugi narod. I to pravo mu niko neće oduzeti. Ni rezolucijom ni ćutanjem", poručio je Dodik.

Evropski parlament trebalo bi da u četvrtak, 26. novembra, glasa o spornom prijedlogu rezolucije čiji tekst su u ime svojih političkih grupa predložili Karlo Resler iz Evropske narodne partije, Tonino Picula iz Progresivnog saveza socijalista i demokrata, Stefen Nikola Bartulica iz Evropskih konzervativaca i reformista, te Gordan Bosanac iz "Zelenih".