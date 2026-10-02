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Ristić: Cvijanovićeva i Minić - najbolji izbor za Srpsku

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02.10.2026 14:17

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Славенко Ристић
Foto: Screenshot / YouTube

Postoji ogromna razlika u odnosima Republike Srpske sa svijetom u zadnjih nekoliko godina i zato Republička stranka Srpske (RSS) nedvosmisleno podržava kandidate SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željku Cvijanović i za predsjednika Srpske Savu Minića, poručio je predsjednik RSS-a Slavenko Ristić.

"Savo i Željka su naši favoriti jer su najbolji izbor za Republiku Srpsku. Mi smo na izbore izašli samostalno i ne biramo stranke, već kandidate. Nemamo pravo da zaustavljamo razvoj geopolitičkih odnosa sa najvećim svjetskim silama", naglasio je Ristić na završnoj konferenciji za novinare u sjedištu RSS-a u Bijeljini.

Ristić je rekao da je RSS u protekloj predizbornoj kampanji ostvarila sve svoje ciljeve, te izrazio uvjerenje da će rezultat stranke biti dobar, prenosi "Srna".

"Naš program se bazira na jakoj privredi i ekonomiji. U svih 35 opština i gradova gdje imamo odbore - bili smo dobrodošli i prihvaćeni", rekao je Ristić, koji je i nosilac liste kandidata RSS-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske u Izbornoj jedinici šest.

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Slavenko Ristić

Republička stranka Srpske

Željka Cvijanović

Savo Minić

Izbori 2026

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