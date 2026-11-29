Problem nije u Dejtonu, nego u ambicijama i mentalitetu onih koji su ga potpisali, a onda cijeli život proveli pokušavajući da ga ne pročitaju. Dejton nije nacrt za reviziju, nego početna, nulta pozicija svakog razgovora, rekao je Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske.

"Sarajevska politička škola već trideset godina počiva na jednoj aritmetičkoj zabludi: da se Bosna i Hercegovina sabira tako što se Republika Srpska oduzima.

Ta matematika nije prošla ni u Dejtonu, a ne prolazi ni u logici. Država nije kolač, pa da svaka nadležnost u Banjaluci znači mrvicu manje u Sarajevu. Nije BiH manje država ako je Srpska država.

BiH je tačno onakva kakva je potpisana. Problem nije u Dejtonu, nego u ambicijama i mentalitetu onih koji su ga potpisali, a onda cijeli život proveli pokušavajući da ga ne pročitaju.

Mi ih samo podsjećamo na njihov vlastiti potpis. Dejton nije nacrt za reviziju, nego početna, nulta pozicija svakog razgovora", rekao je Romić.