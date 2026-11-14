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Romić: Prisustvo Dodika u Čikagu poruka da Republika Srpska ne zaboravlja svoj narod

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АТВ редакција
14.11.2026 17:21

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savjetnik predsjednika Republike Srpske Marko Romić
Foto: ATV

Prisustvo predsjednika Dodika u Čikagu je poruka da Republika Srpska ne zaboravlja svoj narod koji živi daleko od otadžbine, rekao je za ATV Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske.

"Prisustvo predsjednika Dodika u Čikagu je poruka da Republika Srpska ne zaboravlja svoj narod koji živi daleko od otadžbine. Sa predsjednikom smo došli da podržimo ljude koji su ovdje izgradili život, ali su istovremeno uložili ogroman trud da njihova djeca sačuvaju srpski jezik, vjeru i osjećaj pripadnosti. To je veza koju ne smijemo uzimati zdravo za gotovo", kaže Romić.

Prema njegovim riječima, akademija „Sveti Sava“ ima posebnu ulogu jer djeci pruža obrazovanje za život u Americi, a istovremeno im omogućava da razumiju svoje porijeklo i nasljeđe. Kada dijete govori srpski, može da razgovara sa svojim bakama i djedovima, upozna porodičnu istoriju i zavičaj svojih roditelja doživi kao nešto svoje.

"Zato naša veza sa dijasporom mora da bude više od svečanih posjeta. Treba da se nastavi kroz saradnju škola, susrete mladih i upoznavanje Republike Srpske. Ljudi koji ovdje čuvaju srpsku zajednicu treba da znaju da u Srpskoj imaju oslonac", navodi Romić.

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Marko Romić

Republika Srpska

Milorad Dodik

Čikago

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