Rusija traži reakciju UN-a zbog prekrajanja Dejtona

Dejton se prekraja, Balkan naoružava, a pod plaštom odbrambene saradnje stvaraju se novi vojni savezi usmjereni protiv Srba, čulo se to se na pregovorima o vojnoj bezbjednosti i kontroli naoružanja u Beču.

Julija Ždanova šef ruske delegacije traži reakciju Savjeta bezbjednosti UN i zatvaranje OHR-a. Srpska nije sama, a oni koji računaju na njenu slabost, pogrešno računaju, kratka je, ali jasna, poruka iz Republike Srpske.

"Da im je ovo možda zadnja šansa da nešto pokušaju. Ali, treba da znaju da imaju nikad odlučnije i jače institucije, nikad bolja savezništva i nikad bolji raspored Republike Srpske u čitavom svijetu, oslonjen na volju vlastitog naroda. Tako da neka ozbiljno shvate rusko upozorenje", rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Takva politika mogla bi imati katastrofalne posljedice po BiH i čitav region. Naporima zapadnih zemalja, Savjet za implementaciju mira i visoki predstavnici u BiH, pretvoreni su u instituciju koja naređuje narodima u BiH, kaže ruski ambasador u Srbiji. Rusija na to nikada nije pristala.

"Nikada nismo podržavali Savjet za implementaciju mira i stvaranje kancelarije visokog predstavnika. Podržava se Zapadni svijet. Podržava se ono što njemu odgovara, ono što je u interesu zapadnih zemalja. Ovo je mali savez koji gleda na NATO", kazao je ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko.

Na političke pritiske nadovezuje se vojno povezivanje. Zagreb, Tirana i Priština, pa Zagreb i Ljubljana. Pominje se, između ostalog i naoružavanje Prištine. Srbi u toj geopolitičkoj računici imaju posebno mjesto, tvrdi Aleksandar Pavić. Zapad ih, kaže, posmatra kao ruske saveznike.

"Tradicionalno, oni gledaju Srbe kao produženu ruku Rusije. Kao nepokolebljive saveznike ili bar nekoga ko neće ratovati protiv Rusa. Zato je to antisrpska aktivnost koja sada prima takve razmere da Rusi sami upozoravaju na to i dižu uzbunu oko toga. Tako da riječi Julije Ždanove treba shvatiti vrlo ozbiljno", istakao je politikolog Aleksandar Pavić.

Dejton nema alternativu, Balkan ne smije postati novo uporište geopolitičkog sukoba, stav je zvanične Moskve. Ostaje nejasno hoće li region ozbiljno shvatiti poruke iz Beča li će Moskva, osim upozorenja, povući konkretne diplomatske poteze. Po svemu sudeći, Balkan, nažalost, najbolje zna koliko je opasno kada se te dvije priče počnu preplitati.