Na mjesnom groblju u Bratuncu danas je sahranjena Anđa Đukanović koja je skoro 33 godine tražila i čekala odgovor o sudbini supruga Ivana, koji je nestao na Božić 1993. godine kada su muslimanske snage iz Srebrenice počinile zločin u srpskom selu Kravica.

Na najveći pravoslavni praznik Božić, muslimani iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića upali su u Kravicu i ubili 49 Srba, 80 ranili, a sedam je nestalo od kojih pet još nije pronađeno, među kojima i Anđin suprug Ivan.

Đukanovićeva je rođena 7. juna 1959. godine i sa suprugom Ivanom imala je sinove Cvijetina, Mikajla i kćerku Slađanu.

Anđin suprug Ivan, rođen 5. jula 1954. godine, bio je pripadnik Vojske Republike Srpske i nestao je 7. januara 1993. godine.

Anđa se godinama raspitivala, tragala i tražila odgovor o njegovoj sudbini, obraćala se institucijama i davala DNK uzorke, ali njegovi posmrtni ostaci nikada nisu pronađeni.

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U trenutku Ivanovog nestanka, njihovi sinovi imali su trinaest i dvanaest godina, a kćerka sedam. Anđa je ostala sama sa troje djece.

Tog krvavog Božića, osim supruga, Anđa je ostala i bez kuće, koju su muslimanski vojnici opljačkali i zapalili kao i svu srpsku imovinu u Kravici.

Đukanovićeva je ranije za Srnu izjavila da je u jednom danu ostala bez muža i imovine koju su godinama sticali, ali da se vremenom sve stekne, samo onoga koga izgubiš ne možeš vratiti.

"Uzaludno pokušavam da pronađem Ivanove posmrtne ostatke, ali nailazim na opstrukciju Instituta za traženje nestalih i pravosuđa BiH, odnosno tužilaca koji prikrivaju zločince", govorila je Anđa.

Ona je ponavljala da je najteže kada nema groba nestalog, odnosno poginulog.

"Nemaš gdje da zapališ svijeću, nemaš gdje da odeš, da se pokloniš i izneseš bol", objašnjavala je Anđa, ističući da je zahvalna Bogu što je sačuvala djecu od muslimanskih zlikovaca.

Anđa nije dočekala odgovor o sudbini svog supruga.