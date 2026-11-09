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Sahranjena Milja Zečević; Dodik: Nosila dostojanstveno svoj teški krst

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АТВ редакција
09.11.2026 14:33

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Predsjednik Milorad Dodik prisustvuje u Gornjim Smrtićima kod Prnjavora sahrani heroine Milje Zečević, kojoj u martu 1992. godine u Sijekovcu kod Broda, pred očima ubijeni suprug i tri sina.
Foto: X/Milorad Dodik

Heroina Milja Zečević sahranjena je danas u Gornjim Smrtićima kod Prnjavora gdje su sahranjeni posmrtni ostaci njenih sinova i supruga.

Sahranjena je gdje i njen četvrti sin koji je preživio masakr u Sijekovcu.

Na vječni počinak ispraćena je heroina Milja Zečević, simbol stradanja i snage srpskog naroda, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

"Svoj teški krst nosila je dostojanstveno do posljednjeg dana života", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Milji su u martu 1992. godine u Sijekovcu kod Broda, pred očima ubijeni suprug i tri sina.

Milja Zečević preminula je u subotu, 7. novembra, u 95. godini.

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Milorad Dodik

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