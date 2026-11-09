Sahranjena Milja Zečević; Dodik: Nosila dostojanstveno svoj teški krst

Autor:ATV redakcija
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Heroina Milja Zečević sahranjena je danas u Gornjim Smrtićima kod Prnjavora gdje su sahranjeni posmrtni ostaci njenih sinova i supruga.
Sahranjena je gdje i njen četvrti sin koji je preživio masakr u Sijekovcu.
Na vječni počinak ispraćena je heroina Milja Zečević, simbol stradanja i snage srpskog naroda, istakao je predsjednik Milorad Dodik.
"Svoj teški krst nosila je dostojanstveno do posljednjeg dana života", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Na vječni počinak ispraćena je heroina Milja Zečević, simbol stradanja i snage srpskog naroda. Svoj teški krst nosila je dostojanstveno do posljednjeg dana života. https://t.co/Y5XDzsWBFd— Milorad Dodik (@MiloradDodik) November 9, 2026
Milji su u martu 1992. godine u Sijekovcu kod Broda, pred očima ubijeni suprug i tri sina.
Milja Zečević preminula je u subotu, 7. novembra, u 95. godini.
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