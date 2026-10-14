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SDS Bijeljina pita Branka Blanušu: Ko je kriv za Banjaluku? SIGURNOOOOOOOO

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14.10.2026 21:20

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Бранко Блануша СДС састанак и сједница странке
Foto: ATV

Ne stišava se lako priča oko isključenja Ljubiše Petrovića iz SDS-a. Pričalo se o njoj i na sjednici Predsjedništva stranke, a bijeljinski ogranak partije nastavlja sa prozivkama na račun Branka Blanuše.

"Ako je Ljubiša Petrović u Bijeljini krivac za rezultat Marinka Božovića, ko je onda krivac u Banjaluci gdje je Božović imao manje glasova i od Željke Cvijanović, ali i od Nebojše Vukanovića??? Možda je Petrović uticao na rezultat u Banjaluci? A toliko ste se hvalili svojim koalicionim partnerima??? SIGURNOOOOOOOO", pišu u objavi SDS Bijeljina.

Ovo je dio problema koji se adresiraju predsjedniku SDS-a Branku Blanuši zbog dešavanja u Banjaluci. Osim što SDS nije imao tribine u Banjaluci gdje bi predstavio svoje kandidate, jedina pojavljivanja Blanuše pred narodom bila su na tribinama Draška Stanivukovića.

Na završnoj tribini nastao je i čuveni snimak na kojem Blanuša izgovara Stanivukovićev slogan "Sigurno", što je dodatno izazvalo podsmijeh na račun predsjednika SDS-a.

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Branko Blanuša

SDS

Bijeljina

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