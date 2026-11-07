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SDS Pelagićevo: Pozivamo Blanušu i Radulovića da što prije zakažu sjednicu GO

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АТВ редакција
07.11.2026 16:20

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Srpska demokratska stranka
Foto: ATV

SDS Pelagićevo pozvao je predsjednika ove stranke Branka Blanušu i predsjednika Glavnog odbora Jovicu Radulovića da što prije zakažu sjednicu Glavnog odbora.

Ističu da bi na sjednici svi svoje mandate stavili na raspolaganje članovima, od vrha stranke pa sve do mjesnog odbora, priznali eventualne greške i zajednički pronašli rješenja za nastale probleme, umjesto da nesuglasice rješavaju preko medija.

"Srpska demokratska stranka je oduvijek bila primjer demokratije, u kojoj se odluke donose zajednički, a ne odlukom pojedinaca. Naš opštinski odbor smatra da sigurno nećemo biti jači istjerivanjem sopstvenih članova, a posebno ne istaknutih ljudi poput Ljubiše Petrovića", ističu iz SDS-a Pelagićevo.

Dodaju da su Srpskoj demokratskoj stranci potrebni svi.

"Bilo da se neko zove Ljubiša, Marinko, Milan ili bilo kako drugačije, svako ko iskreno voli Srpsku demokratsku stranku i želi joj dobro treba da ima svoje mjesto u njoj, čak i kada se ne slaže sa pojedinim odlukama i stavovima", naglašavaju iz SDS-a Pelagićevo.

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Tagovi :

SDS

Pelagićevo

Branko Blanuša

Jovica Radulović

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