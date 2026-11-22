Predsjednik SPS-a Goran Selak rekao je da nova Vlada Republike Srpske treba da bude spoj mladosti i iskustva, da ima novu energiju koja bi dodatno jačala institucije Srpske.

Selak je istakao da je to posebno važno da bi se mogao dati jedinstven i jasan odgovor na postupanja institucija na nivou BiH, posebno Ustavnog suda BiH koji je osporio veto srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović.

"Moramo biti jedinstveni, i kolege iz vlasti i iz opozicije, i da kažemo da nećemo ući u formiranje vlasti na nivou BiH dok su tu OHR i strane sudije u Ustavnom sudu BiH", rekao je Selak nakon konsultacija sa predsjednikom Republike Srpske Savom Minićem o izboru mandatara.

On je naveo da su Miniću dali određene prijedloge i sugestije o tome kako bi trebalo da izgleda buduća Vlada Srpske.

Dodao je da SPS očekuje svoje mjesto u novoj Vladi.

"SPS je partnerska partija SNSD, imamo samostalan poslanički klub, 4 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a u vladi očekujemo svoje mjesto da damo doprinos za unapređenje i razvoj Srpske", rkao je Selak.