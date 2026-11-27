Predsjednik Socijalističke partije Srpske (SPS) Goran Selak izjavio je danas da ova stranka očekuje da bude dio nove Vlade Republike Srpske i da ima jednog predstavnika u izvršnoj vlasti.

On je naveo da je SPS na proteklim izborima ostvario značajan rast i da ima samostalni poslanički klub od četiri poslanika.

"Očekujemo da jedno ministarsko mjesto pripadne SPS-u. Ranije je potpisan koalicioni sporazum i očekujemo učešće u izvršnoj vlasti", rekao je Selak novinarima u Banjaluci.

On je istakao da SPS očekuje da nova Vlada donese novu energiju i sprovede reforme, posebno u oblasti javnih preduzeća i obrazovanja, uz očuvanje radnih mjesta i stvaranje uslova za povećanje penzija i boračkog dodatka.

Selak je rekao da će SPS dati punu podršku Dodiku i raditi u interesu svih građana.

Republika Srpska Počeo sastanak Dodika sa predstavnicima SPS-a

Odgovarajući na pitanje da li će ostati ministar u novoj Vladi, Selak je rekao da ga je stranka predložila za tu funkciju.

"Održali smo kolegijum i predložili da ja, kao predsjednik stranke, budem član Vlade, a sastav nove Vlade određuje mandatar", naveo je Selak, prenosi Srna.