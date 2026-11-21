U Centru za obuku u Spomen-crkvi Svetog arahngela Mihaila služena je liturgija i parastos poginulim pripadnicima. Bila je to prilika i da se oživi sjećanje na stradale kolege i saborce. 782 pripadnika MUP-a su svoje živote dali u Odbrameno-otadžbinskom ratu.

Njih 39 od '96 do 2026. godine stradalo je vršeći svoju službenu dužnost, podsjetio je ministar unutrašnjih poslova.

"Arhangel Mihail je neko kome se molimo, zato što je on arhistratig nebeske vojske koji se kao i ministarstvo unutrašnjih poslova, kao Policija Republike Srpske svaki dan se bori protiv zla, to je ta granica između dobra i zla koja je povučena i na nebu i na zemlji. Ovo je dan kada skupljamo snagu da nastavimo da u ovim teškim vremenima se borimo u ovim velikim promjenama koje se dešavaju na svim planovima pa tako u oblasti borbe protiv kriminaliteta", kazao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

Na krsnu slavu MUP-a Srpske treba da se sjetimo naših saboraca, poruka je predsjednika Srpske. Savo Minić kaže i da policija profesionalno i kvalitetno obavlja posao, koji nije ni malo lagan.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova je neko ko u ovom momentu garantuje bezbjednost i života i imovine i svega onoga što postoji u Republici Srpskoj. Mislim da smo došli u tu fazu koja me izuzetno raduje, da naša djeca, da bilo ko kada vidi policajca se raduje, da ih doživljavamo kao nekog ko uistinu ovdje treba radi taj posao koji nije nimalo lak. Možemo vidjeti kako se živi u Republici Srpskoj, a možete vidjeti kako je u okruženju, što znači kada isporučujete sigurnost i bezbjednost to je nešto što se on obično ne vidi – vidi se tek kada je nema", istakao je predsjednik Republike Srpske Savo Minić.

I buduća Vlada Republike Srpske će nastaviti da ulaže u Ministarstvo unutrašnjih poslova, jer garantuje građanima bezbjednost života i imovine, ali i svega što Republika Srpska ima, zaključio je Minić.