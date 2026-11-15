Sjednica GO SDS-a, oglasio se Branko Blanuša: Nisam kandidat!

Autor:ATV redakcija
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U Istočnoj Ilidži danas bi trebalo da bude održana sjednica Glavnog odbora SDS-a, na kojoj će biti razmatrani kandidati za delegate u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.
O sjednici se oglasio i predsjednik stranke Branko Blanuša, koji kaže da neće biti kandidat za delegata.
"Pošto vidim da mnogi u SDS-u, a i van njega, komentarišu da su dešavanja u Glavnom odboru vezana za moju kandidaturu i podršku da budem delegat u Domu naroda, onda bi trebalo prenijeti i stav sa sjednice Predsjedništva SDS-a koja je bila juče (13.11.). Jasno sam rekao da nisam kandidat za delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine", rekao je Blanuša.
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