Skoko za ATV o krađi goriva u RiTE Gacko: Uprava ima nultu toleranciju na kriminalne radnje

Direktor RiTE Gacko Maksim Skoko poručio je da uprava preduzeća ima nultu toleranciju na kriminalne radnje i zloupotrebe, te pozvao nadležne organe da mu dostave optužnice protiv njegovih saradnika kako bi mogli biti najstrože sankcionisani.

"Ukoliko među mojim saradnicima postoji i jedan, pa da li se radilo o vozaču ili izvršnom direktoru, za koje je tužilaštvo podiglo optužnicu, molim nadležne organe da mi hitno dostave takvu optužnicu kako bih mogao najstrože sankcionisati svoje saradnike, ma o kome da se radilo", rekao je Skoko gostujući u emisiji ATV-a.

On je istakao da uprava preduzeća, na čijem je čelu, ne toleriše kriminalne radnje i zloupotrebe, te da se u saradnji sa policijom nastoji smanjiti otuđivanje dizel-goriva iz rudnika u Gacku.

"Ono što je činjenica jeste da uprava, na čijem sam ja čelu, ima nultu toleranciju na bilo kakve kriminalne radnje i zloupotrebe. U posljednjih godinu i po dana, uz jako dobru asistenciju, odnosno saradnju sa policijom, uspijevamo da smanjimo nivo otuđivanja dizel-goriva iz rudnika u Gacku. To su procesi sa kojima se konstantno borimo. Najlakše je gurnuti stvari pod tepih i simulirati da se ništa ne dešava. Mi smo upravo izašli u javnost sa ovim problemom jer je on konstantan. U ovako složenom sistemu organizovali smo se onoliko koliko je to moguće. Poslije ove izjave, naravno, tražiću da se dodatno angažujemo na ostvarivanju nulte tolerancije prema bilo kojoj vrsti kriminalnih radnji", rekao je Skoko i dodao:

Republika Srpska Dodik o krađi goriva u TE Gacko: Direktorov vozač lociran kao čovjek koji pravi zloupotrebe

"Kao što je javnost obaviještena, u akcijama policije u posljednjih godinu dana, ali i mnogo ranije, bilo je dosta slučajeva sprečavanja zloupotrebe, odnosno krađe dizel-goriva iz Rudnika u Gacku. U velikom broju akcija učestvovali su i naši radnici, naši zaposleni, tako da smo uspjeli da smanjimo tu vrstu zloupotrebe u Rudniku Gacko", rekao je Skoko.

On je ukazao i na teške uslove u kojima rade zaposleni, naglašavajući da se zbog velike površine rudnika i brojnih prilaznih pravaca suočavaju sa bezbjednosnim rizicima.

"Radi se o ogromnoj površini i mogući su prilazi iz ogromnog broja pravaca, gdje se upada sa fantomkama i džipovima. Često se i oni koji rukuju mašinama nađu u neprijatnoj situaciji. Dolazili smo u situaciju da rukovodilac bagera kaže meni ili mom saradniku: ‘Ja ne mogu više pod ovim uslovima da radim.’ Uprava i menadžment preduzeća bore se maksimalno", dodao je Skoko.

Podsjećamo, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da će u Termoelektrani Gacko početi istraga o krađi nafte i naftnih derivata, čija je vrijednost veća od 10 miliona KM.

"Nulta je tolerancija za bilo kakve zloupotrebe. Mi znamo da je šofer od direktora Termoelektrane lociran kao čovjek koji pravi zloupotrebe. Više od 10 miliona KM pokradu nafte i naftnih derivata iz Termoelektrane Gacko", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci, nakon sastanka rukovodstva Republike Srpske.