Autor:ATV redakcija
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Danas će biti izabran rektor Univerziteta u Banjaluci, a jedini kandidat za ovu funkciju je Ranko Škrbić, dosadašnji vršilac dužnosti rektora.
Škrbić je ranije potvrdio da se jedini prijavio na konkurs za izbor rektora, za čijeg je vršioca dužnosti izabran 18. avgusta, na vanrednoj sjednici Senata Banjalučkog univerziteta.
Republika Srpska
Škrbić jedini kandidat za rektora Univerziteta u Banjaluci
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