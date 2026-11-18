Nova potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Snježana Gvozden izjavila je da je njen prelazak u SNSD bio samostalna odluka, donesena nakon neslaganja sa pojedinim politikama Pokreta Sigurna Srpska, na čijoj je listi osvojila kompenzacioni mandat.

Gvozden je istakla da njen politički zaokret nije bio unaprijed planiran, već je uslijedio nakon, kako je navela, nezadovoljstva odnosima unutar Pokreta Sigurna Srpska i izostanka razumijevanja za njene stavove.

"Odluka je donesena samostalno. Iznijela sam svoje probleme, teme i dileme, ali nije bilo sluha", rekla je Gvozden, dodajući da nije željela da podržava politike sa kojima se ne slaže.

Govoreći o izbornom rezultatu, navela je da je osvojila 1.076 glasova i ocijenila da je riječ o ličnom rezultatu, ostvarenim radom na terenu, bez razvijene stranačke infrastrukture. Podsjetila je i na ranija politička iskustva, ističući da je 2016. godine bila primorana da napusti osvojeni mandat, dok je na izborima 2018. godine osvojila 1.421 glas.

Gvozden je potvrdila da je tokom ranijeg političkog angažmana sarađivala sa SNSD-om, posebno kroz koalicione odnose u Skupštini grada Gradiška, ali je naglasila da njen prelazak u ovu stranku nije bio unaprijed dogovoren.

Osvrnula se i na tvrdnje o političkim dogovorima unutar Pokreta Sigurna Srpska, navodeći da su postojale instrukcije da se ne radi za kandidata za predsjednika Republike Srpske Branka Blanušu. Imena osoba koje su joj, kako tvrdi, prenijele takve stavove nije željela da otkrije.

Kada je riječ o izboru za potpredsjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, Gvozden je rekla da je bila prijedlog koji je dobio podršku skupštinske većine i da u tome ne vidi ništa sporno.

"Ja ću u parlamentu djelovati u Klubu poslanika SNSD-a, a moje imenovanje povezano je i sa činjenicom da sam jedna od četiri poslanika hrvatske nacionalnosti u novom sazivu", rekla je Gvozden za RTRS.

Kao prioritete svog budućeg rada izdvojila je unapređenje saradnje Republike Srpske i Srbije, razvoj prekograničnih i ekonomskih odnosa sa Hrvatskom, kao i izmjene i dopune zakona za koje smatra da više ne odgovaraju potrebama građana.

Posebno je istakla značaj komunikacije sa građanima i zastupanja interesa svih konstitutivnih naroda, naglašavajući da će nastojati da u parlamentu zastupa i hrvatsku zajednicu, ali i sve ostale građane Republike Srpske.

" Parlament treba da rješava probleme građana. Gubimo vrijeme pričajući jedni o drugima, umjesto da se uhvatimo u koštac sa problemima koji se nagomilavaju", poručila je Gvozden.

Ona se obratila i biračima koji su joj povjerenje ukazali glasajući za listu Pokreta Sigurna Srpska.

"Priznajem da dio birača može biti razočaran mojim prelaskom u SNSD, ali većinu mojih glasača prvenstveno povezuje lični odnos i povjerenje koje sam gradila kroz neposredan rad na terenu", rekla je ona.

Gvozden je zahvalila građanima na porukama podrške koje je dobila nakon izbora i poručila da će nastaviti komunikaciju sa njima, bez obzira na njihovu političku opredijeljenost.