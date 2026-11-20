Predsjednik Pokreta "Sigurna Srpska" /PSS/ Draško Stanivuković izjavio je danas u Banjaluci da će ova politička partija biti korektivni faktor vlasti i da će se uvijek zalagati za očuvanje i jačanje institucija Republike Srpske.

"Uvijek ćemo podržati konstruktivne prijedloge i sigurno nećemo dopustiti stvari koje bi bile štetne po Republiku Srpsku. Uvijek ćemo podržavati da imovina Republike Srpske bude sačuvana, kao i Dejtonski mirovni sporazum, te sve ono što je značajno za našu Republiku", rekao je Stanivuković novinarima nakon sastanka sa predsjednikom Srpske Savom Minićem.

On kaže da će PSS u Narodnoj skupštini Srpske predlagati i zakonska rješenja, a jedno od njih biće i o reformi obrazovnog sistema.

Stanivuković je naveo da je na sastanku sa Minićem izrazio uvjerenje da će predsjednik Srpske poštovati Ustav i biti predsjednik svih građana Republike.

Predsjednik Republike Srpske Savo Minić obavlja danas u Banjaluci konsultacije sa predstavnicima političkih partija o izboru mandatara za sastav Vlade Republike Srpske.