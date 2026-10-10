Sukob pristalica Blanuše i Petrovića prijeti žestokim stranačkim raskolom

Sjednica Predsjedništva SDS na kojoj će biti razmatrani rezultati i izvršena analiza nedavno završenih opštih izbora u Republici Srpskoj i BiH biće održana u srijedu, 14. oktobra u Banjaluci.

Kako Srpskainfo saznaje, iako nije na dnevnom redu, odluka predsjednika SDS Branka Blanuše da dan nakon završetka izbora izbaci iz stranačkog članstva gradonačelnika Bijeljine, Ljubišu Petrovića, takođe će biti jedno od gorućih pitanja na predstojećoj sjednici.

Kako navodi Srpskainfo, pristalice obje žestoko podijeljene struje u toj partiji – oni koji podržavaju Blanušu i oni koji su uz Petrovića – kategorično su odbili da svoje stavove o raskolu koji potresa SDS iznesu javno, imenom i prezimenom.

"Blanuša, očigledno, nema namjeru da podnese ostavku na mjesto predsjednika SDS uprkos tome što je za manje od godinu dana doživio tri izborna poraza. Umjesto toga, po nagovoru "sarajevske struje", krenuo je u obračun s Ljubišom Petrovićem, kao i ostalim funkcionerima stranke koji su se protivili politici poltronstva prema PSS i Drašku Stanivukoviću", kažu za Srpskainfo pristalice struje u SDS koja podržava Ljubišu Petrovića.

Oni, između ostalog, tvrde da Izborna skupština SDS, na kojoj bi se trebalo birati novo stranačko rukovodstvo, najvjerovatnije neće biti održana do juna sljedeće godine.

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"To je bio i cilj onih koji su Blanušu nagovorili da se obračuna s Petrovićem i da ne podnosi ostavku zbog loših izbornih rezultata njega lično, kao i stranke u cjelini. Do juna, kako planiraju, iz stranke žele da odstrane sve koji se protive utapanju SDS u Stanivukovićev pokret, što im je bio cilj mjesecima prije izbora", tvrde sagovornici.

S druge strane, pristalice struje u SDS koji podržavaju politiku stranačkog lidera Branka Blanuše, a koji su takođe insistirali na anonimnosti, postavljaju pitanje da li bi bilo koja politička stranka, bez obzira na veličinu i moć, tolerisala da njen stranački funkcioner na izborima otvoreno podržava kandidata druge stranke i radi protiv kandidature svog partijskog kolege.

"Priča sa Ljubišom Petrovićem je završena i na njoj insistiraju samo oni koji su svoju političku sudbinu vezali s njegovom. U Statutu SDS jasno stoji da ne može neko ko je funkcioner i član SDS raditi u predizbornoj kampanji za kandidata druge političke stranke, a da to prethodno ne odobre organi stranke. Petrović je otvoreno davao podršku Nebojši Vukanoviću kao kandidatu za člana Predsjedništva BiH, a isto tako otvoreno je radio protiv kandidature Marinka Božovića. To nijedna ozbiljna stranka, bilo gd‌je u svijetu, ne bi tolerisala", ističu sagovornici Srpskainfo.

Politički analitičar Radomir Nešković ocjenjuje da se SDS već dugo nalazi u ozbiljnoj krizi koja je, prije svega, uzrokovana unutrašnjim svađama i razdorima unutar te stranke.

"Ovo što se dešava sa Ljubišom Petrovićem predstavlja nastavak te krize i unutrašnjih raskola. Očigledno je da u SDS nisu u stanju da se izbore sa tom situacijom zbog čega toj stranci, koja je imala presudnu ulogu u stvaranju Republike Srpske, prijeti realna opasnost da se pretvori u minornu političku organizaciju", tvrdi Nešković.

Podsjećamo, nakon što je predsjednik SDS Branko Blanuša, dan nakon ovogodišnjih opštih izbora donio odluku da Ljubišu Petrovića izbaci iz stranačkog članstva, četiri odbornika SDS u Skupštini Grada Bijeljina otvoreno su stali na Petrovićevu stranu.

Pozive Blanuši da preispita svoju odluku prethodnih dana slali su i najviši stranački funkcioneri, poput bivšeg predsjednika SDS Milana Miličevića i članova Predsjedništva SDS, Aleksandre Pandurević i Želimira Neškovića.