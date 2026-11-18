Komisija za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske u četvrtak, 19. novembra 2026. godine, u Maloj sali Narodne skupštine, sprovešće postupak izbora elektora – ad hok članova, koji će, zajedno sa narodnim poslanicima, na nekoj od narednih sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, učestvovati u izboru delegata u Klub hrvatskog naroda, Klub bošnjačkog naroda i Klub ostalih naroda u Vijeću naroda Republike Srpske.

U izboru elektora učestvovaće predstavnici hrvatskog, bošnjačkog i ostalih naroda u skupštinama opština i gradova u Republici Srpskoj, koji će glasati za liste predloženih kandidata, a postupak će biti sproveden, u odvojenim procedurama, u sljedećim terminima:

10.00 časova - izbor elektora iz reda hrvatskog naroda;

12.30 časova - izbor elektora iz reda ostalih naroda;

15.00 časova - izbor elektora iz reda bošnjačkog naroda.

Izabrani elektori će, zajedno sa narodnim poslanicima, formirati odgovarajući klub, koji će na nekoj od narednih sjednica Narodne skupštine Republike Srpske izabrati delegate u Vijeće naroda Republike Srpske.

Vijeće naroda Republike Srpske ima četiri kluba delegata koji broje po osam delegata iz klubova delegata konstitutivnih naroda i četiri delegata u klubu delegata ostalih naroda, odnosno ukupno 28 delegata.

Ukoliko je broj delegata u Vijeću naroda veći od broja narodnih poslanika iz jednog naroda u Narodnoj skupštini, onda se biraju elektori iz reda odbornika tog naroda u skupštinama opština i gradova u Republici Srpskoj.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na Prvoj (konstitutivnoj) sjednici, održanoj 16. novembra 2026. godine, Zaključke o pokretanju inicijative za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske:

1. Zadužuju se političke stranke zastupljene u klubovima poslanika odgovarajućih konstitutivnih naroda i Ostalih ili svaki član jednog od klubova poslanika, uključujući i članove izabrane u skladu sa članom 11.11. stav 2. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, da do 23. novembra 2026. godine, do 14.00 časova, predlože jednog ili više kandidata na liste za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske.

2. Zadužuje se Komisija za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske da predložene liste kandidata za delegate Vijeća naroda Republike Srpske, u što kraćem roku, proslijedi Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine na postupak potvrđivanja i ovjere.

3. Zadužuje se Komisija za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske da, nakon što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdi i ovjeri liste kandidata, u što kraćem roku pripremi proceduru za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske.