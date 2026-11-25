Direktor Rudnika i termoelektrane (RiTE) Gacko Maksim Skoko izjavio je za ATV da je termoelektrana ponovo na elektroenergetskoj mreži od jutros u 3.15 časova , nakon kratkotrajnog, jednodnevnog zastoja izazvanog problemima u sistemu snabdijevanja ugljem i obilnim padavinama u prethodnim danima.

"Do zastoja je došlo zbog problema snabdijevanjem ugljem i zbog enormnih količina padavina koje su se desile u prethodnih par dana, padavina koje su prethodile izlasku sa mreže elektrane. I onda smo iskoristili vrijeme da odradimo neke primjedbe koje smo uočili tokom zastoja, jer se za nešto više od 24 sata vratila se ponovo u pogon", istakao je Skoko.

On je naglasio da je u ovom trenutku fokus na stanju u rudniku, na području visoke Hercegovine, gdje je takozvani Đenovski ciklon donio više od 450 litara padavina po kvadratnom metru za samo nekoliko dana, a neposredno prije zastoja elektrane preko 75 litara za tri sata.

"Voda nije prodrla u kop, što je najbitnije, i nije ugrozila ništa i, naravno, nije nijedan radnik nije povrijeđen, što je i najvažnije u svemu“, rekao je Skoko.

Ekonomija Poznato kad se TE Gacko vraća na mrežu

Prema njegovim riječima, rad elektrane se nastavlja stabilno, a zastoj je, kako je naveo, bio rutinski i iskorišten je za njegu postrojenja i pripreme za zimski period. Skoko je naveo da je proizvodnja na današnji dan oko 1.130 GWh električne energije, što je, kako kaže, tri odsto iznad plana.

"U ovom momentu tri posto iznad plana i negdje, evo, na današnji dan je 1.130 GWh električne energije, znači ubjedljivo smo najveći proizvođač električne energije i uz sve poteškoće i probleme sa snabdevanjem ugljem u sistemu Elektroprivrede Republike Srpske“, naveo je direktor RiTE Gacko i dodao.

Odgovarajući na pitanje kakvo je stanje u rudniku i koliko je teško eksploatisati ugalj, Skoko je ocijenio da su uslovi izuzetno teški i da radnici ulažu nadljudske napore.

"Jako teško, izrazito teško. U složenim uslovima radnici rudnika, ali i radnici zajedničkih tehničkih poslova održavanja, se suočavaju sa nizom poteškoća i nizom problema i neće biti. Neće biti neskromno ako kažem da se nadljudskim naporima odvija proizvodnja u Gatačkom rudniku. U ovom momentu, kažem, fokus je na rudniku, a uz ove enormne padavine, a ne na kratkotrajnom, rutinskom zastoju elektrane“, zaključio je Maksim Skoko za ATV.