Teško stanje u energo sektoru Srpske

Ne pamti se teže stanje u elektroenergetskom sistemu Srpske. Svaki dan se kupuje više struje nego što se proizvede. Dan košta oko tri miliona maraka. U Elektroprivredi Republike Srpske za ATV kažu da rade jedini što mogu kako potrošači ne bi osjetili posljedice kolapsa.

Dnevno u sistemu nedostaje oko 6000 megavat časova električne energije a jedan uvezeni megavat ide i preko 300 evra.

"Trenutno su cijene na tržištu izuzetno visoke evo za sutra smo zatvorili preko 300 evra što smo kupovali, juče je to bilo oko 250 ili 260 evra tako da svaki dan te cijene variraju. Nešto pokušavamo da zatvorimo na dugoročnom tržištu nešto na dnevnom nešto kupujemo na berzi, snalazimo se na razne načine. Dužnost ERSa je da obezbijedi dovoljno struje za stanovništvo i mislim da to neće biti problem", rekao je Ivan Koprivica, izvršni direktor za tehničke poslove ERS-a.

Razlog ovoga kolapsa je loša hidrologija pa hidro pogoni malo šta mogu proizvesti. Zbog nedostatka uglja opet je ugašena TE Ugljevik. Ljuti su u Vladi Republike Srpske.

"Vlada Republike Srpske će u lancu odgovornosti utvrditi ko su krivci koji su dozvolili propuste zbog kojih na deponiji nema dovoljnih količina uglja, zbog čega „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" trenutno ne isporučuju električnu energiju.

Uz svo poštovanje procedura koje podrazumijevaju formalno-pravne procese eksproprijacije nije se smjelo doći u situaciju u kojoj se danas nalazi RiTE Ugljevik", navode iz Vlade Republike Srpske.

Fali uglja jer se nema gdje kopati. U kop Istok dva se ne može jer nije urađena eksproprijacija ranije je rekao prvi čovjek ovog posrnulog preduzeća. Muke sa RiTE Ugljevik nisu od juče. U proteklih godinu dana ERS je RiTE Ugljevik iako skoro nikako nisu radili pozajmila čak 80 miliona maraka.

Ovi milioni otišli su samo za plate radnika, ostala dugovanja su milionska pa su i računi blokirani. Jednostavno rečeno problemi iz Ugljevika guše cijeli sistem.

"Stanje je jako složeno kao što ste i sami rekli, zaista je jako složeno i ne sjećam se kada je bilo složenije a dugo sam prisutan u ovome sistemu", rekao je Maksim Skoko, direktor RITE Gacko.

Struje fali i to je veliki problem još veći je što ovih dana skupa. Gubici ERSa se samo gomilaju.

"Tu istu energiju prodajemo stanovništvu po 40 evra a privredi po nekim većim cijenama. Otprilike neka naša prosječna prodajna cijena je 55 evra pa vidite vi sada razliku koliko zaradimo na tih 5000 megavara prodatih po 55 evra a kupljeno po 300 evra to je ogroman gubitak za ERS", rekao je Ivan Koprivica, izvršni direktor za tehničke poslove ERS-a.

Neko prelazno rješenje za probleme u Ugljeviku je nabavka uglja, razmišljaju čelnici. Jedino preduzeće u Srpskoj koje proizvodu struju je RiTE Gacko. Dnevno proizvedu nešto više od 4000 megavata, prosječna dnevna potrošnja u Srpskoj je oko 10.000.