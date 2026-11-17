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Banjaluka je večeras istinska prijestonica kulture. Dušan Kovačević i Zvezdara teatar, Stefan Milenković i Natalija Mladenović, poručila je direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić Babić.

"Velika i rijetka privilegija da u jednoj večeri ugostimo takva imena,"napisala je Trišić Babić na društvenoj mreži Iks. Banjaluka je večeras istinska prijestonica kulture! Dušan Kovačević i Zvezdara teatar, Stefan Milenković i Natalija Mladenović. Velika i rijetka privilegija da u jednoj večeri ugostimo takva imena. Postoje večeri koje nadilaze značaj pojedinačnih događaja i ostaju kao svjedočanstvo kulturne zrelosti i duhovnog bogatstva jednog društva. Ovo je jedna od njih. — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) November 17, 2026 Navela je da postoje večeri koje nadilaze značaj pojedinačnih događaja i ostaju kao svjedočanstvo kulturne zrelosti i duhovnog bogatstva jednog društva, te da je večerašnja jedna od njih.

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