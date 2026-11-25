Dejtonskim sporazumom prihvaćena je realnost, potvrđena je Republika Srpska i utvrđeno je ustavno uređenje BiH sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda, ali je, prije svega, uspostavljen mir, navela je Ana Trišić Babić direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske.

"Samo da podsjetim Denisa Bećirovića da je najznačajniji datum u istoriji BiH 21. novembar 1995. godine. Mir u kojem Denis Bećirović danas huška tuđu djecu na rat",napisala je ona na IKS-u.

Samo da podsjetim Denisa Bećirovića da je najznačajniji datum u istoriji BiH 21. novembar 1995. godine. Dejtonskim sporazumom prihvaćena je realnost, potvrđena je Republika Srpska i utvrđeno je ustavno uređenje BiH sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda, ali je, prije svega, uspostavljen mir. Mir u kojem Denis Bećirović danas huška tuđu djecu na rat. Bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović treba da se vrati u okvire Dejtona, da čuva i gradi mir i da prestane podrivati temelje dejtonskog ustavnog poretka i institucije na kojima on počiva. — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) November 25, 2026

Poručila je da bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović treba da se vrati u okvire Dejtona, da čuva i gradi mir i da prestane podrivati temelje dejtonskog ustavnog poretka i institucije na kojima on počiva.