Nasilje nad ženama nije privatna stvar, već pitanje dostojanstva, bezbjednosti i odgovornosti čitavog društva, poručila je Ana Trišić Babić, direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obilježava 25. novembra.

Ona je istakla da nijedna žena ne smije živjeti u strahu niti biti prepuštena sama sebi kada joj je potrebna zaštita.

"Naša je obaveza da gradimo društvo u kojem se glas svake žene čuje, u kojem se nasilje ne opravdava i ne prećutkuje, a institucije reaguju pravovremeno i odlučno", navela je Trišić Babić.

Nasilje nad ženama nije privatna stvar, nego je pitanje dostojanstva, bezbjednosti i odgovornosti čitavog društva. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembar, podsjeća nas da nijedna žena ne smije živjeti u strahu, niti biti prepuštena sama sebi kada joj je potrebna zaštita. Naša je obaveza da gradimo društvo u kojem se glas svake žene čuje, u kojem se nasilje ne opravdava i ne prećutkuje, a institucije reaguju pravovremeno i odlučno. Borba protiv nasilja nad ženama ne smije biti ograničena na jedan datum. Ta borba zahtijeva svakodnevnu posvećenost, solidarnost i konkretna djela. Svaka žena ima pravo na život bez straha, na poštovanje i na sigurnost. Bez izuzetka! — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) November 25, 2026

Prema njenim riječima, borba protiv nasilja nad ženama ne smije biti ograničena na jedan datum, već zahtijeva svakodnevnu posvećenost, solidarnost i konkretna djela.

Ona je poručila da svaka žena ima pravo na život bez straha, poštovanje i sigurnost, bez izuzetka.