Rezoluciju Evropskog parlamenta o Vukovaru vidim kao nastavak stigmatizacije Srba, kojima se nameće trajna krivica, dok se naše žrtve potiskuju - navela je Ana Trišić Babić, direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske.

Poštovanje drugih žrtava, kaže Trišić Babić, ne opravdava prećutkivanje srpskih.

- Zločini nad Srbima u "Bljesku" i "Oluji", kao i slavljenje tih operacija, zahtijevaju jasnu osudu. Evropa koja se poziva na antifašizam mora osuditi genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, relativizaciju ustaških zločina i rehabilitaciju ustaških simbola. Jasenovac i Donja Gradina moraju imati trajno mjesto u evropskom institucionalnom pamćenju - istakla je Trišić Babić na Iksu.

Rezoluciju Evropskog parlamenta o Vukovaru vidim kao nastavak stigmatizacije Srba, kojima se nameće trajna krivica, dok se naše žrtve potiskuju. Poštovanje drugih žrtava ne opravdava prećutkivanje srpskih. Zločini nad Srbima u "Bljesku" i "Oluji", kao i slavljenje tih operacija, zahtijevaju jasnu osudu. Evropa koja se poziva na antifašizam mora osuditi genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, relativizaciju ustaških zločina i rehabilitaciju ustaških simbola. Jasenovac i Donja Gradina moraju imati trajno mjesto u evropskom institucionalnom pamćenju. Republika Srpska ima pravo i obavezu da od Evropskog parlamenta traži jednako priznanje srpskih žrtava i pravdu za njihove porodice. Nećemo prihvatiti ćutanje o sopstvenom stradanju pod izgovorom pomirenja. Srpski narod neće tražiti dozvolu da pamti svoje žrtve. — Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) November 26, 2026

Navela je da Republika Srpska ima pravo i obavezu da od Evropskog parlamenta traži jednako priznanje srpskih žrtava i pravdu za njihove porodice.

- Nećemo prihvatiti ćutanje o sopstvenom stradanju pod izgovorom pomirenja. Srpski narod neće tražiti dozvolu da pamti svoje žrtve - poručila je Trišić Babić.