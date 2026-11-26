Autor:ATV redakcija
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Rezoluciju Evropskog parlamenta o Vukovaru vidim kao nastavak stigmatizacije Srba, kojima se nameće trajna krivica, dok se naše žrtve potiskuju - navela je Ana Trišić Babić, direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske.
Poštovanje drugih žrtava, kaže Trišić Babić, ne opravdava prećutkivanje srpskih.
- Zločini nad Srbima u "Bljesku" i "Oluji", kao i slavljenje tih operacija, zahtijevaju jasnu osudu. Evropa koja se poziva na antifašizam mora osuditi genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, relativizaciju ustaških zločina i rehabilitaciju ustaških simbola. Jasenovac i Donja Gradina moraju imati trajno mjesto u evropskom institucionalnom pamćenju - istakla je Trišić Babić na Iksu.
Rezoluciju Evropskog parlamenta o Vukovaru vidim kao nastavak stigmatizacije Srba, kojima se nameće trajna krivica, dok se naše žrtve potiskuju.
Poštovanje drugih žrtava ne opravdava prećutkivanje srpskih. Zločini nad Srbima u "Bljesku" i "Oluji", kao i slavljenje tih operacija, zahtijevaju jasnu osudu.
Evropa koja se poziva na antifašizam mora osuditi genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, relativizaciju ustaških zločina i rehabilitaciju ustaških simbola. Jasenovac i Donja Gradina moraju imati trajno mjesto u evropskom institucionalnom pamćenju.
Republika Srpska ima pravo i obavezu da od Evropskog parlamenta traži jednako priznanje srpskih žrtava i pravdu za njihove porodice. Nećemo prihvatiti ćutanje o sopstvenom stradanju pod izgovorom pomirenja. Srpski narod neće tražiti dozvolu da pamti svoje žrtve.— Ana Trišić Babić (@anatrisicbabic) November 26, 2026
Navela je da Republika Srpska ima pravo i obavezu da od Evropskog parlamenta traži jednako priznanje srpskih žrtava i pravdu za njihove porodice.
- Nećemo prihvatiti ćutanje o sopstvenom stradanju pod izgovorom pomirenja. Srpski narod neće tražiti dozvolu da pamti svoje žrtve - poručila je Trišić Babić.
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