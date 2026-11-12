Trišić Babić sa generalnim konzulom Turske o postizbornim političkim prilikama

Direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić danas je sa generalnim konzulom Turske u Banjaluci Džanom Ajgunom razgovarala o postizbornim političkim prilikama u Srpskoj, predstojećem formiranju vlasti i o drugim aktuelnim temama.

Ajgun je danas posjetio Kancelariju za međunarodnu saradnju Republike Srpske u Banjaluci, gdje ga je Trišić Babić upoznala o radu i prioritetima Kancelarije.

Iz Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske saopšteno je da je Trišić Babić upoznala Ajguna o ulozi Kancelarije u jačanju međunarodnih kontakata i saradnje Republike Srpske, prenosi Srna.