Trišić Babić sa generalnim konzulom Turske o postizbornim političkim prilikama

Autor:ATV redakcija
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Direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić danas je sa generalnim konzulom Turske u Banjaluci Džanom Ajgunom razgovarala o postizbornim političkim prilikama u Srpskoj, predstojećem formiranju vlasti i o drugim aktuelnim temama.
Ajgun je danas posjetio Kancelariju za međunarodnu saradnju Republike Srpske u Banjaluci, gdje ga je Trišić Babić upoznala o radu i prioritetima Kancelarije.
Iz Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske saopšteno je da je Trišić Babić upoznala Ajguna o ulozi Kancelarije u jačanju međunarodnih kontakata i saradnje Republike Srpske, prenosi Srna.
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