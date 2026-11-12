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Trišić Babić sa generalnim konzulom Turske o postizbornim političkim prilikama

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АТВ редакција
12.11.2026 17:19

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Direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić danas je sa generalnim konzulom Turske u Banjaluci Džanom Ajgunom razgovarala o postizbornim političkim prilikama u Srpskoj, predstojećem formiranju vlasti i o drugim aktuelnim temama.
Foto: Srna

Direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić danas je sa generalnim konzulom Turske u Banjaluci Džanom Ajgunom razgovarala o postizbornim političkim prilikama u Srpskoj, predstojećem formiranju vlasti i o drugim aktuelnim temama.

Ajgun je danas posjetio Kancelariju za međunarodnu saradnju Republike Srpske u Banjaluci, gdje ga je Trišić Babić upoznala o radu i prioritetima Kancelarije.

Iz Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske saopšteno je da je Trišić Babić upoznala Ajguna o ulozi Kancelarije u jačanju međunarodnih kontakata i saradnje Republike Srpske, prenosi Srna.

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Tagovi :

Ana Trišić Babić

Turska

Džan Ajgun

Republika Srpska

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