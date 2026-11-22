Direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić čestitala je Igoru Dodiku na povjerenom mandatu za sastav nove Vlade Republike Srpske, izrazivši uvjerenje da će njegova energija, odlučnost i ambicija dati snažan podsticaj radu institucija i još veći zamah ekonomskom razvoju Srpske.

"Ima moje puno povjerenje da će okupiti kvalitetan tim i ukazano povjerenje opravdati konkretnim rezultatima", istakla je Trišić Babić.

Navodeći da Republika Srpska danas ima najsnažniji međunarodni položaj u svojoj istoriji, Trišić Babić je izrazila očekivanje da s novom vladom nastave da taj položaj učvršćuju, razvijaju postojeća partnerstva i grade nova.

"Pred nama je važan zajednički zadatak: da politička prijateljstva i međunarodno povjerenje pretočimo u dugoročnu ekonomsku saradnju, nove investicije i još bolji standard naših građana", objavila je Trišić Babić na "Iksu".

Ona je naglasila da Igor Dodik u tom poslu može računati na njenu punu podršku, iskustvo i lični angažman.

"Uvjerena sam da će Vlada pod njegovim vođstvom napraviti značajan razvojni iskorak, jer ekonomski snažnija Republika Srpska ima i veću sposobnost da štiti svoje interese i da odlučuje o svojoj budućnosti", zaključila je Trišić Babić.